Под Петербургом задержали автоугонщика, попавшего в ДТП на угнанной иномарке

Днем в воскресенье, 26 ноября, в полицию Фрунзенского района Санкт-Петербурга поступила информация об угоне автомашины Kia Sorento со двора дома 6 корпус 1 по Белградской улице. Заявитель рассказала полицейским, что, когда она находилась дома, сработала автосигнализация, а выглянув в окно, она увидела, что ее иномарки под окнами уже не было.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в городе был незамедлительно объявлен план «Перехват». Позже полицейские установили, что разыскиваемый автомобиль направился по КАД в сторону Ломоносовского района. К задержанию подключились наряды районного ГИБДД.

В 13.45 на 2-й Центральной улице СНТ «Московское», в поселке Новая Ропша, разыскиваемая машина попала в ДТП, врезавшись в дерево, после чего водитель был задержан полицейскими на месте происшествия. В результате аварии злоумышленник не пострадал. Им оказался 42-летний житель Приморского района Петербурга, ранее судимый за мошенничество с автомобилем. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточнили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что накануне поздно вечером на КАД в Петербурге задержали нетрезвого водителя, устроившего аварию с автомобилем полиции.

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