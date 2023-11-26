На КАД задержали нетрезвого водителя, устроившего аварию с автомобилем полиции

Сотрудники Госавтоинспекции задержали в Санкт-Петербурге нетрезвого водителя, совершившего ДТП на Кольцевой автодороге. Подробностями произошедшего 26 ноября поделились в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как сообщили в полиции, накануне, 25 ноября, в 23:10 на 79-м километре КАД 29-летняя женщина, управляя автомобилем BMW X5, не справилась с управлением и совершила наезд на правое силовое ограждение, после чего ее автомобиль остановился поперек правой полосы дороги. Убрать машину не представлялось возможным из-за полученных повреждений. Женщина, выставив знак аварийной остановки, ожидала эвакуатор.

Двигавшимися по пути инспекторами ГИБДД было принято решение оградить место происшествия — служебный автомобиль остановился с включенной световой сигнализацией на правой полосе, прикрывая аварийное авто.

Пока сотрудники ГИБДД помогали попавшей в аварию, в полицейский Volkswagen Polo врезался Audi 80, которым управлял 51-летний водитель. В ходе проверки было установлено, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и без водительского удостоверения, которого ранее был лишен на два года. Его нетрезвое состояние подтвердил алкотестер (0 ,811 мг/л).

В результате ДТП пострадавших нет, однако автомобили имеют значительные повреждения.

В отношении водителя-нарушителя вынесено постановление об административном правонарушении по ст.12.8 ч.1, 12.7 ч.1 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточнили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в результате ДТП при съезде с КАД на Коннолахтинскую дорогу на севере Петербурга пострадали три человека.

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