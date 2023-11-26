Государственный Эрмитаж готов выделить на клининговые услуги 77 млн рублей

ФГБУК «Государственный Эрмитаж» объявило конкурс на оказание клининговых услуг в помещениях музея. Начальная (максимальная) цена контракта по данному тендеру составляет 77 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно техзаданию, клининговые услуги потенциальному подрядчику необходимо будет оказывать на период с 1 января 2024 по 30 июня 2025 года. На выполнение работ в следующем году 2024 году выделяется 52 млн руб., а за полгода 2025-го — 25 млн рублей. При этом уборка должна осуществляться ежедневно, кроме 1 января и 9 мая. В эти два дня услуги клининговой компании потребуются Эрмитажному театру.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на техническое обслуживание Мариинского театра в Петербурге выделили 75 млн рублей.

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