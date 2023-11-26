Кадры ставят на удержание

Половина российских компаний планирует повысить зарплаты сотрудникам. Это самый высокий показатель за последние три года, приводит РБК данные опроса сервиса Superjob. С 2020-го по 2022-й доля предприятий, которые собирались увеличить вознаграждение работникам, составляла менее 30%. Как отмечается, 47% организаций в последний раз повышали или индексировали зарплату менее чем полгода назад.

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Настолько кризисных ситуаций с поиском кадров в России еще не было, поэтому работодателям приходится принимать нестандартные решения, отмечает партнер агентства «ВИЗАВИ Консалт» Ольга Петрова: «С начала года мы говорим о том, что увеличивается проблема с кадрами, поэтому все компании ведут политику удержания специалистов.

Другие организации — конкуренты — активно выходят на рынок, их предложения зачастую выше того, что сотрудники имеют на текущем месте работы.

Когда сталкиваются политика удержания и политика переманивания, компании вынуждены в том числе останавливать персонал деньгами и поднимать зарплаты. Причем они должны быть конкурентные — тогда эта политика сработает. Если это стандартная инфляционная составляющая, то это вряд ли удержит специалистов.

Кадровая нехватка возникла не в этом году, просто тут соединилось несколько факторов. У нас демографическая яма — мы не родили в свое время такое количество сотрудников, которое необходимо развивающемуся бизнесу. В 2022 году часть работников покинули Россию, часть ушли на СВО. В ближайшее время нам легче не станет. И только деньгами этот вопрос не решить — важны так называемые смыслы, которые люди находят в компании».

Как отмечают аналитики Superjob, доля сотрудников, которые ожидают скорого повышения зарплаты, также растет. В этом году на прибавку рассчитывают 49% работников. В прошлом году таких было 46%, в позапрошлом — 42%, а в 2020-м — 36%. Люди видят, что спрос на их услуги стал выше, в связи с этим увеличиваются и их собственные ожидания, говорит замгендиректора портала «Работа.ру» Александр Ветерков:

«Динамика повышения зарплат в разных сегментах и регионах отличается, но в среднем составляет порядка 15-17% в год. Компании начали работать над другими вещами, такими как удержание, введение социальных пакетов, обучение людей, а также расширили возрастные границы найма.

Молодежь без опыта и кандидатов в возрасте брали не очень активно, но в октябре-ноябре количество просмотров резюме соискателей 18-20 лет и 45+ выросло более чем в три раза.

Есть вакансии, на которые претендентов достаточно много. Например, это традиционно бэк-офис, бухгалтерия, юристы, экономисты. На рынке остается их некоторый переизбыток, поэтому в данных сегментах компании поднимают зарплаты не так активно. Повышение касается отраслей, где явная нехватка специалистов. В основном это массовые позиции изначально с невысоким уровнем дохода. Сейчас они начинают подрастать. Речь о продавцах, курьерах, комплектовщиках, водителях, токарях, слесарях, сварщиках».

Зачастую новые специалисты на рынке запрашивают больше, чем получают старые сотрудники. Уровень зарплат нужно выстраивать так, чтобы у новичков она все-таки была ниже, считает президент коммуникационной группы «МедиаЛайн» Лариса Рудакова:

«В этом году мы зарплаты не поднимали, потому что он был посвящен стабилизации нашего бизнеса. Но, думаю, мы будем повышать оплату труда. В сегодняшней ситуации все специалисты ценные. Но в первую очередь это дизайнеры, люди, которые занимаются цифровыми продуктами. Может быть, в чуть меньшей степени журналистам, руководителям проектов, поскольку им мы постоянно увеличиваем вознаграждение по чуть-чуть.

Если представить, что кому-то из сотрудников поднимают зарплату больше, а кому-то меньше, могу сказать, что в каждой компании есть какие-то системы, предполагающие повышение в соответствии с той ступенькой в иерархии, на которой находится та или иная профессия и конкретный специалист. Что касается внутренних коммуникаций в данном случае, чем прозрачнее руководство объяснит систему изменения заработной платы, тем меньше будет разговоров и недовольств.

Говоря о ставке для новых кадров, у нас есть люди, которые работают больше 10 лет, и сейчас такой специалист на рынке стоит столько же или, может быть, даже дороже. Мы вынуждены идти по пути сначала среднего повышения зарплаты тем сотрудникам, которые давно работают в нашей компании, чтобы у новичков она была хотя бы немного ниже».

Ранее рост заработных плат фиксировал Росстат. По данным службы, в июне этого года средний размер оклада в стране составил 76 тыс. руб., что на 15% выше, чем за тот же период прошлого года.

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Ульяна Горелова