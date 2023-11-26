Кадры ставят на удержание
Что заставляет работодателей увеличивать оплату труда
Половина российских компаний планирует повысить зарплаты сотрудникам. Это самый высокий показатель за последние три года, приводит РБК данные опроса сервиса Superjob. С 2020-го по 2022-й доля предприятий, которые собирались увеличить вознаграждение работникам, составляла менее 30%. Как отмечается, 47% организаций в последний раз повышали или индексировали зарплату менее чем полгода назад.
Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ
Настолько кризисных ситуаций с поиском кадров в России еще не было, поэтому работодателям приходится принимать нестандартные решения, отмечает партнер агентства «ВИЗАВИ Консалт» Ольга Петрова: «С начала года мы говорим о том, что увеличивается проблема с кадрами, поэтому все компании ведут политику удержания специалистов.
Другие организации — конкуренты — активно выходят на рынок, их предложения зачастую выше того, что сотрудники имеют на текущем месте работы.
Когда сталкиваются политика удержания и политика переманивания, компании вынуждены в том числе останавливать персонал деньгами и поднимать зарплаты. Причем они должны быть конкурентные — тогда эта политика сработает. Если это стандартная инфляционная составляющая, то это вряд ли удержит специалистов.
Кадровая нехватка возникла не в этом году, просто тут соединилось несколько факторов. У нас демографическая яма — мы не родили в свое время такое количество сотрудников, которое необходимо развивающемуся бизнесу. В 2022 году часть работников покинули Россию, часть ушли на СВО. В ближайшее время нам легче не станет. И только деньгами этот вопрос не решить — важны так называемые смыслы, которые люди находят в компании».
Как отмечают аналитики Superjob, доля сотрудников, которые ожидают скорого повышения зарплаты, также растет. В этом году на прибавку рассчитывают 49% работников. В прошлом году таких было 46%, в позапрошлом — 42%, а в 2020-м — 36%. Люди видят, что спрос на их услуги стал выше, в связи с этим увеличиваются и их собственные ожидания, говорит замгендиректора портала «Работа.ру» Александр Ветерков:
«Динамика повышения зарплат в разных сегментах и регионах отличается, но в среднем составляет порядка 15-17% в год. Компании начали работать над другими вещами, такими как удержание, введение социальных пакетов, обучение людей, а также расширили возрастные границы найма.
Молодежь без опыта и кандидатов в возрасте брали не очень активно, но в октябре-ноябре количество просмотров резюме соискателей 18-20 лет и 45+ выросло более чем в три раза.
Есть вакансии, на которые претендентов достаточно много. Например, это традиционно бэк-офис, бухгалтерия, юристы, экономисты. На рынке остается их некоторый переизбыток, поэтому в данных сегментах компании поднимают зарплаты не так активно. Повышение касается отраслей, где явная нехватка специалистов. В основном это массовые позиции изначально с невысоким уровнем дохода. Сейчас они начинают подрастать. Речь о продавцах, курьерах, комплектовщиках, водителях, токарях, слесарях, сварщиках».
Зачастую новые специалисты на рынке запрашивают больше, чем получают старые сотрудники. Уровень зарплат нужно выстраивать так, чтобы у новичков она все-таки была ниже, считает президент коммуникационной группы «МедиаЛайн» Лариса Рудакова:
«В этом году мы зарплаты не поднимали, потому что он был посвящен стабилизации нашего бизнеса. Но, думаю, мы будем повышать оплату труда. В сегодняшней ситуации все специалисты ценные. Но в первую очередь это дизайнеры, люди, которые занимаются цифровыми продуктами. Может быть, в чуть меньшей степени журналистам, руководителям проектов, поскольку им мы постоянно увеличиваем вознаграждение по чуть-чуть.
Если представить, что кому-то из сотрудников поднимают зарплату больше, а кому-то меньше, могу сказать, что в каждой компании есть какие-то системы, предполагающие повышение в соответствии с той ступенькой в иерархии, на которой находится та или иная профессия и конкретный специалист. Что касается внутренних коммуникаций в данном случае, чем прозрачнее руководство объяснит систему изменения заработной платы, тем меньше будет разговоров и недовольств.
Говоря о ставке для новых кадров, у нас есть люди, которые работают больше 10 лет, и сейчас такой специалист на рынке стоит столько же или, может быть, даже дороже. Мы вынуждены идти по пути сначала среднего повышения зарплаты тем сотрудникам, которые давно работают в нашей компании, чтобы у новичков она была хотя бы немного ниже».
Ранее рост заработных плат фиксировал Росстат. По данным службы, в июне этого года средний размер оклада в стране составил 76 тыс. руб., что на 15% выше, чем за тот же период прошлого года.
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