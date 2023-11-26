«Зенит» сохранил за собой лидерство в таблице РПЛ после поражения «Краснодара»

По итогам матчей 16-го тура чемпионата Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» остался на первой строчке в турнирной таблице после победы над ФК «Сочи». «Краснодар», который мог вновь вернуть себе лидерство, со счетом 1:3 проиграл в Екатеринбурге местному «Уралу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Лидирующие на сегодняшний день в таблице РПЛ сине-бело-голубые имеют в своем активе 33 набранных очка. У идущего вторым «Краснодара» на одно очко меньше.

Следующую встречу в рамках чемпионата России «Зенит» проведет 3 декабря в гостях против московского «Локомотива». Соперником «Краснодара» в тот же день на его поле станет ФК «Оренбург». После этих матчей турнирное положение петербургской и кубанской команд вновь может поменяться.

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