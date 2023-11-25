«Зенит» вырвался на первое место в турнирной таблице РПЛ после матча с «Сочи»

Футбольный клуб «Зенит» вышел на поле «Газпром Арены» с «Сочи» в рамках 16-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча в Санкт-Петербурге закончилась победой хозяев площадки.

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Почти весь первый тайм обе команды провели без единого гола, лишь на 45+2' Родригао отправил мяч в ворота «Сочи». На первых минутах матча Иван Игнатьев получил желтую карточку за опасную игру против Родриго, игрока «Зенита».

Во втором тайме «Зенит» вновь вырвался вперед. Вильсон Изидор забил на 58-ой минуте, ему удалось обыграть вратаря «Сочи» Никиту Гойло. Еще одну возможность реализовал Андрей Мостовой (89-я минута). Игра завершилась со счетом 3:0.

По ее итогу петербургская команда пока занимает первое место в турнирной таблице с 33 очками. Однако ее положение в ближайшее время будет зависеть от результатов встречи «Краснодара» с «Уралом», которая пройдет 26 ноября.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 15-го тура РПЛ. Тогда команды остались на тех же позициях в турнирной таблице лиги.

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