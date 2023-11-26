В «Готическом доме» на юго-западе Петербурга открылся новый культурно-досуговый центр

В историческом здании «Готический дом», являющимся частью старинной усадьбы Новознаменка и расположенном на современной улице Чекистов на юго-западе Санкт-Петербурга, открылся новый культурно-досуговый комплекс Красносельского района. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Следующая фотография 1 / 5 Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

Памятник федерального значения отреставрировали и приспособили для современного использования. Общая площадь комплекса составляет 843 кв. метра. Сейчас здесь уже занимается 200 детей и взрослых из соседних домов. Для культурно-досугового комплекса закуплено современное оборудование, музыкальные инструменты, в том числе рояль и цифровое пианино.

«Готический дом» был построен в 30-х годах XIX века, в нем размещалась библиотека. Здание сильно пострадало в годы Великой Отечественной войны. Реставрация была выполнена на средства городского бюджета под контролем КГИОП, уточнили в администрации Петербурга.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что новый молодежный клуб и библиотеку городские власти намерены открыть в микрорайоне Новая Охта в Красногвардейском районе Петербурга.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте