В Новой Охте на северо-востоке Петербурга построят молодежный клуб и библиотеку

В новых кварталах Красногвардейского района Санкт-Петербурга планируют построить молодежный клуб. Он получит название «Цветной город» и расположится на Муринской дороге, д. 8, корпус 2. Постановление о бюджетных инвестициях на приобретение в госсобственность нежилых помещений по данному адресу подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Как уточнили в пресс-службе Смольного, открытие креативного пространства в районе Новая Охта реализуется в рамках стратегии развития молодежной политики Красногвардейского района на период до 2025 года. В клубе будут организованы публичные мастерские, коворкинг, событийная и проектная площадки.

Кроме этого, в микрорайоне появится новая современная библиотека. Для этого городская администрация выкупит в государственную собственность помещения по адресу: Чарушинская улица, дом 26, корпус 1, строение 1.

Объект передадут Централизованной библиотечной системе Красногвардейского района. Там будут оборудованы многофункциональные зоны для различных групп посетителей — детей, подростков, взрослых, а также создадут условия для обслуживания маломобильных групп населения, уточнили в Смольном.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что власти Петербурга также намерены выкупить в госсобственность новую школу, которую построили в ЖК «Северная долина» в Парголово.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте