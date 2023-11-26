В Екатеринбурге полиция задержала участника акции против насилия над женщинами

Сотрудники полиции задержали активиста «Союза маоистов Урала» во время пикета против всех видов насилия над женщинами. Задержание прошло в сквере на проспекте Орджоникидзе в Екатеринбурге, сообщили организаторы акции в группе во «ВКонтакте».

Активисты объявили о желании провести пикет 21 ноября в парке имени 50-летия ВЛКСМ, в котором разрешалось проводить собрания без уведомления властей. Участники планировали выступить в Международный день борьбы за ликвидацию насилия над женщинами, 26 ноября, против репродуктивного, семейно-бытового насилия, за право на аборт и в поддержку закона против домашнего насилия в России.

Однако 23 ноября правительство Свердловской области изменило список общественных мест, где горожане могут проводить собрания без согласования, из которого был убран парк имени 50-летия ВЛКСМ. Организаторы перенесли пикет в сквер на проспекте Орджоникидзе, единственное место Екатеринбурга для «коллективного обсуждения общественно-значимых вопросов и выражения общественных настроений».

Как рассказали «Ъ-Урал» активисты «Союза маоистов Урала», в сквере их ожидали сотрудники полиции. По словам организаторов пикета, им объяснили, что сквер станет гайд-парком для проведения акций без согласования с властями на следующей неделе. После у собравшихся проверили документы, одного участника пикета забрали в городской отдел полиции №15. Пресс-группа УМВД по Екатеринбургу отказалась комментировать ситуацию «Ъ-Урал».

После разговора с полицейскими организаторы вновь объявили об изменении места проведения акции и призвали сторонников собираться в парке имени 50-летия ВЛКСМ.

Василий Алексеев, Екатеринбург