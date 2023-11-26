В Гатчине перезахоронили останки военнопленных и мирных жителей времен войны

В гатчинском парке «Сильвия» состоялась торжественная церемония перезахоронения останков 150 военнопленных и мирных жителей Гатчины, расстрелянных фашистами в годы Великой Отечественной войны и обнаруженных в прошлом году областным поисковым отрядом «Искра».

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Как сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти, многих из погибших удалось опознать по медальнонам и личным вещям — почти 80 лет спустя их передали родственникам.

Согласно архивным документам, с октября 1941 по январь 1944 года в Гатчине располагался штаб немецкой полиции безопасности. Возле парка «Сильвия» фашисты устроили тюрьму, а в самом парке проводили расстрелы.

В 2022 году, во время судебного процесса по делу о геноциде мирных граждан Советского Союза, на месте массовых расстрелов жителей Гатчины и военнопленных был установлен памятный камень.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в конце октября на братском кладбище «Корчмино» в поселке Понтонный прошла торжественно-траурная церемония захоронения 24-х воинов Рабоче-крестьянской Красной армии, погибших при обороне Ленинграда.

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