«Дайте мне Канело!»

Один из самых ожидаемых боев года, несмотря на свою скоротечность, получился очень любопытным. Испытав проблемы в начале поединка за титул временного чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в суперсреднем весе (до 76,2 кг) против, казалось, очень хорошо готового к нему Деметриуса Андрейда, Давид Бенавидес затем подтвердил статус исключительного по одаренности бойца, сначала отправив соперника в нокдаун, а после шестого раунда заставив отказаться от продолжения матча. На кону в нем помимо не такого уж престижного пояса стояла, вероятно, встреча со знаменитым Саулем Альваресом, обладателем статуса абсолютного чемпиона в категории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Превосходство Давида Бенавидеса (слева) над Деметриусом Андрейдом по добравшимся до цели акцентированным ударам оказалось более чем двукратным — 102 против 49

Фото: David Becker / Getty Images Превосходство Давида Бенавидеса (слева) над Деметриусом Андрейдом по добравшимся до цели акцентированным ударам оказалось более чем двукратным — 102 против 49

Фото: David Becker / Getty Images

Кажется, самое приятное для Давида Бенавидеса событие в этот вечер произошло уже после окончания его боя против Деметриуса Андрейда, который прошел в Лас-Вегасе. Бенавидес, празднуя успех, вдруг выскочил за пределы ринга, чтобы обняться с одним из зрителей. Зрителя, разумеется, все узнали сразу — Майк Тайсон. И оказалось, что он, легенда среди легенд, давным-давно персональный поклонник Давида Бенавидеса. И именно Тайсон придумал ему прозвище Мексиканский Монстр (вообще-то Бенавидес — американец, но корни у него и вправду из Мексики), подчеркнув таким образом свое восхищение необычностью его таланта. И победитель с удовольствием рассказывал, что не мог, конечно, первым делом не подойти к Тайсону, чтобы сказать, как сильно его любит и какую мощную мотивацию ему дает наличие такого фаната.

Сам Майк Тайсон, надо полагать, был полностью удовлетворен тем, что произошло в этом матче. Во всяком случае, от ощущения, что, защитив свой титул, Давид Бенавидес закрепил представления о себе как о бойце совершенно неординарном, заслуживающем и славы, и всего, что к ней прилагается, некуда было деться. В жилу был даже сюжет поединка — куда более заковыристый, чем мог решить тот человек, который увидел бы только его результат.

Деметриус Андрейд, еще один имевший чистый, из сплошных выигрышей, послужной список признанный американский феномен, но несколько иного, чем Бенавидес, свойства — с акцентом больше на тонкость, чем на мощь, классно начал этот бой. Так классно, что велик был соблазн подумать, что Андрейд просчитал оппонента до десятой цифры после запятой, что некоторая разница в габаритах (а претендент, бывший чемпион в первом среднем (до 69,9 кг) и среднем (до 72,6 кг) весе в суперсредний перешел несколько месяцев назад) его совершенно не смущает. Бенавидеса гнали к канатам, его кололи неприятными ударами. Удивительно, но по итогам каждого из двух стартовых раундов на всех трех судейских картах впереди был Андрейд.

Однако этот его спурт лишь ярче высветил то достоинство Давида Бенавидеса, на которое до сих пор обращали чуть меньше внимания, чем на остальные. Умение приспосабливаться к сопернику, «мимикрировать» под обстановку рассматривалось как раз как козырь Деметриуса Андрейда. В данном случае его вытащил из рукава Бенавидес, в третьем раунде уже нащупавший дистанцию и ритм. А в четвертом он поймал Андрейда на такой хук справа в голову, что, по крайней мере со стороны, нокдаун смотрелся очень тяжелым.

Деметриус Андрейд, однако, после него пытался еще искрить своими нестандартными комбинациями и перемещениями, но уже было слишком хорошо видно, насколько ему тяжело выдерживать то и дело обрушивающуюся на него канонаду. А потрепанный внешний вид Андрейда идеально соответствовал итоговой статистике, например, по добравшимся до цели акцентированным ударам. Превосходство Бенавидеса, несмотря на мучения в дебюте, оказалось более чем двукратным: 102 против 49.

Рефери Томас Тейлор, видя, к чему все идет, интересовался в углу Деметриуса Андрейда насчет возможности остановки боя еще после пятого раунда. Когда завершился шестой, его секунданты признали очевидное, не вернув боксера на ринг. А Давид Бенавидес, наслаждаясь восторгом публики и своего главного поклонника, напоминал о том, что моложе него, 26-летнего бойца, чемпионов в суперсреднем весе не было и что его достижения настаивают на том, чтобы подарить ему поединок еще круче. «Дайте мне Канело!»— кричал он.

И все, понимали, что имеется в виду. Ну да, Канело, то есть Сауль Альварес, выдающийся мексиканский боксер, владеет всеми четырьмя поясами в суперсреднем весе. И о том, что неплохо бы ему подраться с Давидом Бенавидесом, раз уж тот так хорошо себя показывает, в действительности говорили еще до его матча с Деметриусом Андрейдом. А теперь актуальности в этом противостоянии добавилось.

Алексей Доспехов