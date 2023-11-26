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Коммерсантъ FM
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Анкару перетягивают на американскую сторону

Для чего замминистра финансов США едет в Турцию

США усилят давление на Турцию. Цель Вашингтона — добиться соблюдения санкций против России, пишет Bloomberg. По данным агентства, на следующей неделе республику посетит замминистра финансов Соединенных Штатов Брайан Нельсон. Он должен потребовать от Анкары исполнения ограничений в отношении Москвы.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Это уже не первая поездка чиновника в Турцию. В феврале он был в Стамбуле и выражал обеспокоенность растущим торговым сотрудничеством местного бизнеса с подсанкционными компаниями из России. Тогда Нельсон заявил, что если турецкие предприниматели не разорвут связи, они сами могут попасть в черные списки.

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На этот раз предметом обсуждения может стать авиаотрасль, предполагает профессор Высшей школы экономики Алексей Портанский: «Здесь речь идет об обслуживании российских судов, самолетов, которые заходят в турецкие порты и приземляются в турецких аэропортах. Если говорить о странах НАТО, то, наверное, Турция остается единственной, кто делает исключение в этом смысле.

Поэтому Вашингтон предупредил Анкару о том, что за санкциями, которые уже ввели в отношении порядка 10 турецких компаний, могут последовать новые. Разговор будет непростым, и, полагаю, турецкие власти в какой-то степени будут вынуждены пойти на уступки. Надо добавить, что Турция ожидает очередных поставок истребителей F-16 для своих военно-воздушных сил и ремонта тех, которые стоят на вооружении. Поэтому это еще один рычаг воздействия на Анкару».

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Американские и турецкие чиновники не в первый раз обсуждают санкции против России. Прежде о недопустимости обхода ограничений во время визитов в Турцию говорили помощник министра финансов США Элизабет Розенберг и госсекретарь Энтони Блинкен. Недовольство Вашингтона вызывало не только обслуживание российских самолетов или реэкспорт товаров. По данным Financial Times, Запад также не устраивало энергетическое партнерство Москвы и Анкары.

Вице-премьер Александр Новак 25 ноября заявил, что Россия и Турция вскоре договорятся о создании газового хаба. Кроме того, по его словам, две страны планируют расширить сотрудничество в области строительства атомных электростанций. Могут ли на эти планы повлиять ближневосточные турне американских политиков? “Ъ FM” обсудил этот вопрос с гендиректором Российского совета по международным делам Иваном Тимофеевым:

«Визит этот, с одной стороны, направлен на диалог с правительственными структурами, представителями Центрального банка, Министерством финансов. С другой — с представителями банковского сообщества и частного бизнеса.

И вот они для американцев сейчас важнее. Официальные лица скажут, мол, да, все понимаем — там, где можем, не обходим санкции. А частный бизнес может на свой страх и риск это делать. Как раз ему и объясняют, что если он будет вовлекаться в обход антироссийских ограничений, то могут грозить либо вторичные санкции, либо уголовные преследования.

На бизнес это влияет с переменным успехом. Банки прислушиваются. Мы помним, как в прошлом году американцы заявили, что могут ввести блокирующие санкции в отношении банков, которые используют систему "Мир" или иную в интересах подсанкционных российских лиц. И тогда мы увидели, что очень быстро и кредитные организации Турции, и ряда других дружественных стран начали приостанавливать сотрудничество с "Миром".

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С другой стороны, в Турции найдутся компании с высоким аппетитом к риску. Они будут понимать, что есть риск вторичных санкций и даже уголовного преследования со стороны американских властей, но за это они получат соответствующую цену. Но все-таки это больше не финансовый сектор, а поставки электроники, товаров двойного назначения. Крупный бизнес в это вовлекаться не будет».

Тем временем Евросоюз задумался о борьбе с обходом санкций, в том числе через Турцию, сообщают СМИ. Брюссель планирует запретить европейским импортерам перепродавать в Россию некоторые «ключевые товары», например полупроводники, с помощью компаний в третьих странах. А если контрагенты сами будут нарушать правила, бизнес обяжут об этом сообщать.

Мера пока обсуждается. Однако некоторые члены ЕС уже призывают смягчить ограничения, в частности, сократить список «ключевой продукции», пишет Bloomberg. Кроме того, часть дипломатов полагают, что новые требования поставят европейские компании в невыгодное положение с точки зрения конкуренции.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Иван Хорушевский

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