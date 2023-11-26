Бывший военный городок в Забайкалье остался без воды

С начала ноября в микрорайоне Борзя-2 города Борзя в Забайкальском крае, где ранее размещался одноименный военный городок, были перебои с водоснабжением. Вчера, 25 ноября, местные жители сообщили изданию «Чита.ру», что подачу воды полностью прекратили. Глава Борзи Владимир Нехамкин подтвердил ситуацию, отметив, что администрация готова строить новый водовод.

Собеседница издания, живущая в микрорайоне, заявила, что с начала ноября вода в дома подавалась не круглосуточно и была ржавая, непригодная ни для питья, ни для мытья.

«Нам объясняли это проблемами — то насос сгорел, то кабель перегорел. Воду не подвозили, в управляющей компании отправляли нас в организацию, которая занимается водоснабжением, там говорили, что денег нет, и посылали в администрацию. На днях было собрание с представителем этой организации, он сказал, что воды не будет, так как нужны деньги на устранение поломки»,— сказала женщина.

Собеседница «Чита.ру» сообщила, что в микрорайоне живет около тысячи человек, много семей военнослужащих, работают школа и детский сад. При этом в школу воду привозят, там работает столовая. Однако в детском саду, по ее словам, дети вынуждены вытирать руки салфетками, а в туалете за ними сливают из ведра.

Господин Нехамкин сообщил, что микрорайоне не осталось воды в скважине. По его словам, власти готовят мероприятия по строительству обводного водовода длиной около 1,5 км от центрального водовода. Он заявил, что трубы уже доставляют в Борзю, город выделил на это 2 млн руб.

Эрдни Кагалтынов