Экс-чемпион мира по боксу Липинец проиграл Ривере решением судей

Казахстанский и российский боксер, бывший чемпион мира в 1-м полусреднем весе (до 63,5 кг) Сергей Липинец уступил в поединке с доминиканцем Мичелом Риверой. Бой, проходивший в Лас-Вегасе, продлился все десять раундов, Ривера одержал победу единогласным решением судей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mikael Ona / ZUMA Press Wire / ТАСС Фото: Mikael Ona / ZUMA Press Wire / ТАСС

34-летний Липинец проводил свой первый бой с августа 2022 года, когда он победил американца Омара Фигероа и завоевал титул WBC Silver в 1-м полусреднем весе. На счету спортсмена 21 профессиональный бой, 17 побед, ничья и 3 поражения.

25-летний Ривера — обладатель титула чемпиона в легком весе по версии IBF-USBA. В его профессиональной карьере 26 боев, 25 побед и одно поражение.

Эрдни Кагалтынов