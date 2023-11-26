Кредиторы решили обанкротить «Разрез Трудармейский Южный»

Кредиторы ООО «Разрез Трудармейский Южный» в Кемеровской области обратятся в арбитражный суд региона с ходатайством о введении на угледобывающем предприятии конкурсного производства. Соответствующее решение они приняли на своем собрании 24 ноября, говорится в сообщении арбитражного управляющего предприятия Рената Гареева.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», в 2017 году ООО «Разрез Трудармейский Южный» запустило добычу угля энергетической марки Д на участке недр Верхнетыхтинский в Прокопьевском районе Кузбасса. В 2020 году лицензия на этот участок было переоформлено на ООО «Кузнецкжелдортранс».

Арбитражный суд ввел процедуру наблюдения в компании в марте 2023 года. Решение было принято по иску Федеральной налоговой службы с суммой требований в 5,3 млн руб. В материалах дела также указывается, что в апреле 2023 года кемеровское ООО «БизнесАкцент» направило заявление о включении в реестр кредиторов его требований к разрезу в размере 460,76 млн руб. Но в дальнейшем «БизнесАкцент» от этих требований отказался.

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Валерий Лавский