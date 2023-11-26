США отвергли обвинения во вторжении эсминца в территориальные воды Китая

Военно-морские силы США заявили, что американский ракетный эсминец USS Hopper действовал в соответствии с международным правом у архипелага Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море. Китай ранее обвинил США во вторжении в его территориальные воды.

Парасельские острова — спорный архипелаг в Южно-Китайском море, который практически равноудален от побережий КНР и Вьетнама. Фактически острова контролирует Китай, но на них также претендуют Вьетнам и частично признанный Тайвань.

Седьмой флот ВМС США заявил, что USS Hopper «отстаивал права судоходства и свободы в Южно-Китайском море». После этого он «покинул зону чрезмерных притязаний и продолжил операции». «В ходе операции... были поддержаны права, свободы и законные виды использования моря... путем преодоления ограничений на мирный проход, введенных КНР, Тайванем и Вьетнамом»,— говорится в сообщении на сайте Седьмого флота ВМС США.

Китайская армия ранее сообщила, что вытеснила из территориальных вод американский эсминец USS Hopper. Утверждалось, что эсминец незаконно вошел в воды у островов Сиша в Южно-Китайском море.

Леонид Уварчев