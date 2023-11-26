Непомнящий сыграл вничью на этапе Grand Chess Tour в Сент-Луисе

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв сыграли вничью в пятом туре серии Grand Chess Tour в американском Сент-Луисе. Соперники пожали друг другу руки на 39-м ходу. Россиянин играл черными фигурами.

Непомнящий, Вашье-Лаграв и американец Уэсли Со лидируют в таблице Grand Chess Tour. На их счету по 2,5 очка.

Всего в турнире принимали участие 10 шахматистов. Поляк Ян-Кшиштоф Дуда в ходе соревнований снялся из-за болезни. Игры проходят по круговой системе с классическим контролем времени.

Леонид Уварчев