Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования гибели подростка в Полевском

Доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели подростка в бассейне в Полевском (Свердловская область) представят в центральный аппарат СКР, сообщили в пресс-службе ведомства. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить обо всех установленных обстоятельствах. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ранее СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека) после гибели подростка в бассейне в Полевском, прокуратура города организовала проверку. По данным очевидцев, вечером 24 ноября в физкультурно-спортивном комплексе (ФОК) проводилось групповое занятие по плаванию. Инструктор находилась на рабочем месте, заметив мальчика под водой, достала его и начала делать искусственное дыхание. Медицинскому персоналу ФОК и сотрудникам скорой помощи не удалось реанимировать подростка.

Василий Алексеев

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