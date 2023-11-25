СКР возбудил уголовное дело после гибели подростка в бассейне в Полевском

Следственный комитет России (СКР) по Свердловской области возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека) из-за гибели 12-летнего мальчика в бассейне в Полевском. По предварительным данным, подросток захлебнулся водой на тренировке по плаванию. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

Ранее прокуратура Полевского организовала проверку в связи с гибелью подростка, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. По данным очевидцев, вечером 24 ноября в физкультурно-спортивном комплексе (ФОК) проводилось групповое занятие по плаванию. Инструктор находилась на рабочем месте, заметив мальчика под водой, достала его и начала делать искусственное дыхание. Медицинскому персоналу ФОК и сотрудникам скорой помощи не удалось реанимировать подростка.

Ведомство проводит проверку работы инструкторов и медицинского персонала ФОК.

Василий Алексеев

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