Швейцария планирует отдать Украине $113 млн на гуманитарное разминирование

Президент Швейцарии Ален Берсе сообщил о намерении передать Украине более $113 млн на гуманитарное разминирование. Об этом он сообщил в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

«Мы считаем приоритетом гуманитарное разминирование на Украине, что имеет непосредственное влияние на улучшение продовольственной безопасности»,— сказал президент Швейцарии (цитата по «РИА Новости). Он подчеркнул, что власти приняли решение выделить Украине дополнительную финансовую помощь в размере 100 млн швейцарских франков (более $113 млн).

В октябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что на гуманитарное разминирование страны было привлечено более €500 млрд. В частности, около €100 млн (более $109 млн) — от Швейцарии.

Что происходит после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александра Горошилова