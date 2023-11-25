Мэрия готовится к началу эвакуации автомобилей без номеров в Воронеже

Глава Воронежа Вадим Кстенин подписал распоряжение, регламентирующее эвакуацию автомобилей со снятыми или прикрытыми номерами, сообщили в пресс-службе мэрии. К такой мере водители обычно прибегают, чтобы не оплачивать платную парковку в центре города.

Как и предполагал «Ъ-Черноземье», финансовая модель проекта предусматривает, что эвакуация и хранение автомобилей на штрафстоянках будут бесплатными для водителей. Оплачивать эти услуги будет городской бюджет, о механизмах взыскания регресса речи пока не идет

Ответственным за организацию эвакуации мэр назначил муниципальное бюджетное учреждение «Единый оператор городских пассажирских перевозок».

«Точную дату начала работы» эвакуаторов в мэрии пообещали сообщить «дополнительно». Источники «Ъ-Черноземье» на транспортном рынке региона ранее предполагали, что эвакуировать автомобили начнут до середины декабря. Управление транспорта мэрии в ближайшее время заключит муниципальные контракты на оказание услуг по эвакуации и хранению автомобилей. Курировать проект со стороны мэрии господин Кстенин поручил своему первому заму по городскому хозяйству Сергею Петрину.

Основанием для эвакуации стало решение прошедшей 31 октября антитеррористической комиссии при правительстве Воронежской области,которую возглавляет губернатор Александр Гусев. Она признала стоянку автомобиля со снятыми или прикрытыми номерами нарушением мер безопасности.

При выдаче эвакуированной машины со штрафстоянки сотрудник полиции будет оформлять в отношении ее собственника административный протокол за «нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов или территорий либо воспрепятствование деятельности лица по осуществлению возложенной на него обязанности по обеспечению требований к антитеррористической защищенности» (ч. 1 ст. 20.35 КоАП РФ). По этой статье предусмотрены штрафы в 3–5 тыс. руб. для физлиц, 30–50 тыс. руб.— для должностных лиц, 100–500 тыс. руб.— для юрлиц. Также придется заплатить штраф за неоплаченную парковку в 3 тыс. руб.

«Эвакуировать и хранить машину будут за счет бюджета. Но забрать со стоянки владелец ее сможет только в присутствии полицейского, который разберется, почему госномера не было, или он был закрыт»,— отметили в мэрии.

Подробнее об условиях эвакуации — в материале «Ъ-Черноземье» «Этот номер не пройдет».

Сергей Калашников

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