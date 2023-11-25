Среди партии арахиса в морском порту Петербурга нашли муху-горбатку

В морской порт Санкт-Петербурга доставили партию лущеного арахиса, однако среди орехов сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили муху-горбатку, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инспекторы провели карантинный фитосанитарный контроль продукции, которая была доставлена в контейнере. В арахисе нашли имаго насекомого, схожего по морфологическим признакам с опасным карантинным объектом.

Часть орехов направили в Санкт-Петербургский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна», там установили, что в пробах есть факт зараженности груза многоядной мухой-горбаткой. В связи с этим инспекторы запретили ввоз в Россию 22,5 тонн арахиса.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Большом морском порту Санкт-Петербурга выявили опасный сорняк в партии лекарственных трав.

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