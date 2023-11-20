Среди партии лекарственных трав из Египта в Петербурге нашли опасный сорняк

В Большом порту Санкт-Петербурга обнаружили опасное сорное растение в лекарственных травах, доставленных из Египта, сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

Карантинный фитосанитарный контроль партии весом 1,5 тонн провели сотрудники ведомства. Они выявили, что среди сушеного шалфея, фенхеля и мелиссы были ввезены семена, которые по морфологическим признакам напоминают вредоносный сорняк повилику. Она пагубно влияет на обмен веществ у растений, на их состояние, рост и развитие.

Образцы из партии направили на лабораторные исследования в Северо-Западный филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ». Специалисты подтвердили, что растения заражены семенами повилики. В связи с этим сотрудники Россельхознадзора запретили ввоз лекарственных трав.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что сотрудники ведомства обнаружили в морском порту Санкт-Петербурга коробки с растаявшей говядиной, которую привезли из Бразилии.

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