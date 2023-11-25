«Магнит» увеличит ассортимент уральской продукции в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и управляющий директор компании «Магнит» Анна Мелешина подписали соглашение о совершенствовании условий потребительского рынка и социальной инфраструктуры на Среднем Урале. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. Подписание документа прошло в рамках выставки «Россия» в Москве на ВДНХ.

Соглашение направлено на расширение ассортимента продукции с учетом потребностей жителей Свердловской области. По данным правительства, доля местных поставщиков в ассортименте «Магнит» составляет порядка 25%. В 2022 году оборот поставок свердловских производителей в сеть магазинов на территории региона превысил 12 млрд руб., а за пределами области составил 10,9 млрд руб. В Свердловской области работает 1 096 магазинов сети в 128 населенных пунктах.

Ранее, в 2021 году, на Петербургском экономическом форуме Евгений Куйвашев предлагал президенту торговой сети «Магнит» Яну Дюннингу увеличить долю товаров, поставленных местными производителями.

Василий Алексеев

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