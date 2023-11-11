«Зениту» не удалось обыграть «Краснодар» в матче РПЛ

Футбольному клубу «Зенит» (Санкт-Петербург) не удалось одержать победу над «Краснодаром» в матче 15-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Команды закончили игру со счетом 1:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2023/2024. 15-й тур. Матч между командами «Зенит» (Санкт Петербург) - «Краснодар» (Краснодар) на стадионе «Газпром Арена» Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2023/2024. 15-й тур. Матч между командами «Зенит» (Санкт Петербург) - «Краснодар» (Краснодар) на стадионе «Газпром Арена». Игрок команды «Зенит» Вильмар Барриос (слева) и игрок команды «Краснодар» Джон Кордоба (справа) во время матча Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Игрок команды «Зенит» Густаво Мантуан (слева) и игрок команды «Краснодар» Лукас Оласа (справа) во время матча Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Следующая фотография 1 / 3 Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2023/2024. 15-й тур. Матч между командами «Зенит» (Санкт Петербург) - «Краснодар» (Краснодар) на стадионе «Газпром Арена» Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Российская Премьер-Лига (РПЛ). МИР - Чемпионат России по футболу 2023/2024. 15-й тур. Матч между командами «Зенит» (Санкт Петербург) - «Краснодар» (Краснодар) на стадионе «Газпром Арена». Игрок команды «Зенит» Вильмар Барриос (слева) и игрок команды «Краснодар» Джон Кордоба (справа) во время матча Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Игрок команды «Зенит» Густаво Мантуан (слева) и игрок команды «Краснодар» Лукас Оласа (справа) во время матча Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

В первом тайме командам не удалось реализовать ни одного мяча. И «Зенит», и «Краснодар» атаковали ворота друг друга, но безрезультатно. На 11 минуте Нуралы Алып предпринял попытку забить с дистанции, но она была неточной. Краснодарцам назначали несколько угловых, но мяч не оказывался в воротах зенитовцев.

После первого тайма футболисты ушли на перерыв, на табло было 0:0. Следующее время для обоих команд оказалось более эффективным. Первый гол реализовал Эдуард Сперцян (63 минута) и вывел команду из Краснодара вперед. Позже, на 70 минуте, Матео Кассерра сравнял счет. В течение второго тайма было несколько опасных моментов, но они не давали результата. Чтобы получить преимущество, «Зенит» активно атаковал соперников, но вратарь Матвей Сафонов ловил или отражал мячи.

По итогу игры обе команды покинули поле с ничейным результатом. «Зенит» по-прежнему находится на второй строчке в турнирной таблице с отставанием от «Краснодара» в два очка.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что народный артист России Михаил Боярский прогнозировал победу петербургского футбольного клуба в матче с «Краснодаром».

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