Петербуржец пострадал в результате возгорания в квартире в Московском районе

Пламя возникло в трехкомнатной квартире в Московском районе Санкт-Петербурга. При происшествии пострадал один человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Пожарные отправились на ликвидацию огня после того, как 25 ноября в 12:23 диспетчеры приняли сообщение о происшествии. Очевидцы указали на возгорание в доме 199 на Московском проспекте. На месте выяснилось, что пламя возникло в на кухне трехкомнатной квартиры, огонь распространился на площади в три кв. метра.

Уже в 12:44 спасатели ликвидировали пожар. Специалисты обнаружили одного пострадавшего, его госпитализировали. На борьбу с огнем отправили три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Шушарах в результате пожара в доме 5, корпус 1 на Первомайской улице погиб один человек.

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