Смертельный пожар в Шушарах стал вторым за утро на юге Петербурга

В поселке Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга произошел уже второй за утро 21 ноября крупный пожар. Информация о возгорании по адресу: Первомайская улица, д.5, кор.1 поступила на пульт дежурного в 06:39, сообщили в городском управлении МЧС.

В квартире-студии, в комнате площадью 20 кв. м происходило горение обстановки на площади 2 кв. метра.

Пожар был локализован в 07:29 силами 17 спасателей и четырех единиц техники.

На месте ЧП обнаружен погибший человек. Все подробности сейчас выясняются.

Напомним, в ночь на 21 ноября в Шушарах произошел еще один квартирный пожар, в результате которого были эвакуированы 10 человек и двое пострадали.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте