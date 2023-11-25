Арестованной Евгении Беркович позволили проститься с бабушкой в Петербурге

В Санкт-Петербурге простились с правозащитницей и писательницей Ниной Катерли. На траурной церемонии присутствовала и ее внучка, театральный режиссер Евгения Беркович, которую по решению суда поместили в СИЗО в Москве.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от фракции «Яблоко» Борис Вишневский в своем Telegram-канале поделился, как прошло прощание с покойной Катерли. Он указал, что сперва в зал попали родственники писательницы.

«Перед прощанием в зал пустили только родственников, и привезли Женю Беркович, дали проститься с бабушкой и обняться с мамой, Еленой Эфрос. Потом, когда Женю увезли, пустили остальных проститься»,— написал парламентарий.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что российские деятели культуры и журналисты обратились к омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой о помощи, чтобы госпоже Беркович позволили проститься с бабушкой.

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