Омбудсмена Москалькову просят помочь в освобождении Беркович и Петрийчук из СИЗО

Российский актеры, общественные деятели и писатели направили обращение на имя уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, чтобы она помогла добиться смягчении меры пресечения театральному режиссеру из Санкт-Петербурга Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук.

Они стали фигурантами уголовного дела по ст. 205.2 УК РФ, оправдание терроризма. Причиной ареста женщин стала театральная постановка «Финист Ясный Сокол», спектакль о девушках, которые связали себя узами брака с исламистами.

В тексте обращения к Москальковой, который разместила «Новая газета», авторы обращают внимание на то, что у Евгении Беркович 20 ноября скончалась бабушка Нина Катерли. В связи с тем, что режиссер находится в СИЗО, она не имеет возможности похоронить ее. К тому же у госпожи Беркович на иждивении находятся еще одна бабушка и две приемные дочери.

Свои подписи под обращением к омбудсмену оставили блогер и журналист Ксения Собчак, телеведущий Иван Ургант, актриса Чулпан Хаматова, актер Данила Козловский, худрук театра «Сатирикон» Константин Райкин и другие.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что при жизни Нина Катерли была писательницей и правозащитницей. Незадолго до смерти в ее квартире прошел обыск в рамках уголовного дела в отношении внучки.

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