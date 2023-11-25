Сын главы ЕЦБ прогорел на криптовалюте

Сын главы ЕЦБ разорился на криптовалюте. Об этом Кристин Лагард рассказала на встрече со студентами во Франкфурте, пишет Reuters. По ее словам, это была небольшая сумма, но потери все равно были чувствительными — около 60% от всех накоплений. Лагард — последовательный критик криптовалют. Она рассказала, что сын игнорировал ее советы, но после провала все-таки признал правоту матери. Она не уточнила, о каком из сыновей идет речь. Одному из них — Пьеру-Анри — 37 лет, он программист по образованию. Младшему Томасу — 35, он архитектор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Что могло пойти не так? “Ъ FM” обсудил ситуацию с профессиональными финансовыми консультантами. Инвестбанкир Евгений Коган уверен, что вкладывать все деньги в криптовалюты было опрометчиво:

«Поколение 25-40-летних серьезно интересуется криптовалютами. И если для людей постарше разумно, например, приобрести золото как защитный актив или что-то связанное с драгметаллами, то для этих ребят более интересно и правильно, по их мнению, приобрести тот же самый биткойн. Означает ли это, что они все повернуты на крипте? Конечно, нет. Есть "криптоэнтузиасты", есть "криптоненормальные".

Кто-то воспринимает криптовалюты как инвестиционный инструмент, кто считает, что в них надо держать практически все деньги. Разумные люди полагают, что криптовалюта может иметь право на существование как некий небольшой процент от портфеля, но не более того.

Кейс одного из сыновей Кристин Лагард показателен. Он снова доказывает: диверсификация и еще раз диверсификация. Сегодня, я считаю, нам нужно знать эти. Приведу простой пример: если у моего сына украли на пляже все деньги, он просит о помощи. Что я сделаю? Я просто пошлю ему стейблкойн, сын пойдет в обменник, тут же получит деньги, на этом все закончится. То есть я просто прошу его быстренько скачать "холодный" криптокошелек и получить тот или иной токен. Криптовалюты позволяют такие вещи делать. В этом их уникальность».

Неделю назад страны Евросоюза ужесточили контроль за криптовалютами. Министры финансов выпустили так называемую Восьмую директиву об административном сотрудничестве (DAC8). Теперь, по закону, налоговые могут обмениваться информацией о цифровых активах граждан. Предполагается, что это поможет бороться с мошенничеством. Инвестиции в криптовалюту всегда сопряжены с серьезными рисками, говорит ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков:

«Молодое поколение любит инвестировать во что-то новое и интересное, а IT-технологии и криптовалюта — это именно та сфера, которая притягивает наибольшее внимание молодежи. При этом уровень подготовленности молодых игроков не всегда соответствует критериям квалифицированного инвестора. Если что-то на слуху, давайте в это вложим деньги, потому что это будет расти, это популярно.

Криптовалюта всегда была очень рискованной инвестицией, непредсказуемой, и поэтому неудивительно, что сын Кристин Лагард потерял на этом деньги. Видимо, посчитал, что это модно и интересно, но при этом не совсем понимал свои риски. Достаточно вспомнить, например, крах биржи FTX, которая была в США была связана, в том числе и с "Демократической партией", то есть там практически была выстроена финансовая пирамида, которая в какой-то момент рухнула, когда люди начали забирать свои деньги».

По данным компании ИК «Открытие Инвестиции», средний возраст мужчины-инвестора в России в 2022 году составил 36 лет. Однако самыми богатыми оказались участники рынка в возрасте от 40 до 50 лет. Они рациональнее подходят к своим вложениям и не стремятся заработать на спекуляциях, отмечает глава компании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин:

«У нас несколько сотен клиентов со счетами, начиная от 2 млн руб. и заканчивая существенно более крупными суммами. Это в основном люди в возрасте от 40 лет, у которых сформирована потребность сохранить. Почему нам нравится эта аудитория? Потому что они не приходят поиграть, да и мы не позволяем им этого по возможности.

Молодежи на рынке мало, потому что она очень быстро вымывается. А потребность сохранения не сформулирована. Молодым инвесторам нужны акции, нужны IPO, сейчас они точно будут модными. Им, безусловно, нужны криптовалюты, но сейчас с этим все сложно. Валютный рынок России крайне ограничен. У нас вся эта аудитория вынуждена идти на фондовый рынок.

И, возможно, в силу именно этого процесса IPO в России происходит с такими бешеными коэффициентами. "Астра" размещалась, но она разве стоит 50 прибылей? То есть это какие-то безумные значения. Почти уверен в том, что там как раз аудитория молодая. Но на этих IPO в абсолютном большинстве она сильно проиграет. Потому что очень дорого покупает то, что не стоит таких денег».

Единственное IPO в 2022 году на российском рынке провел сервис аренды электросамокатов Whoosh. Компания собрала вдвое меньше запланированной суммы, а размещение прошло по нижней границе в 185 руб. за бумагу. Сейчас акция компании стоит 237 руб., а ее владельцам обещают дивиденды с доходностью 4,5%.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елена Тюленева