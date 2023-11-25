Беглов поручил возвести в «Балтийской жемчужине» социальные объекты вместо домов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил застроить территорию в «Балтийской жемчужине» социальными объектами, а не жилыми домами, сообщили в пресс-службе городского правительства.

Соответствующая инициатива была озвучена на совещании по развитию территории вдоль береговой линии Финского залива. Согласно предложению, на этой земле должны появиться школа, три детских сада, физкультурно-оздоровительный комплекс и культурно-досуговый центр. Все они будут включены в Адресную инвестиционную программу.

«С 2025 года переходим на плановое строительство социальных объектов. До этого времени ликвидируем накопленный дефицит. Выполняем национальные проекты. Строить будем за счет бюджета»,— заявил Беглов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Группа ПИК заключит сделку о покупке 3,8 га в районе Гавань на Васильевском острове, там компания сможет построить около 60 тыс. кв. м жилья бизнес-класса.

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