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Коммерсантъ FM
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Магазины электроники в России на период «черной пятницы» снизили цены до 70%

Российские магазины бытовой электроники снизили цены на товары до 70% на время проведения осенней распродажи «черная пятница». Об этом пишет «РИА Новости».

«Скидки по акциям достигали и достигают 70%. Среди фокусных позиций — ноутбуки, ПК, моноблоки, смартфоны, планшеты, мониторы, ТВ, крупная и мелкая бытовая техника»,— сообщили агентству в сети магазинов «Ситилинк».

Там добавили, что наибольшим спросом у покупателей в период «черной пятницы» пользуются телефоны, ноутбуки, телевизоры, а также SSD-накопители и карты памяти. Сезонная распродажа в сети проходит с 14 по 30 ноября.

В компании МТС «черная пятница» продлится до 3 декабря. Максимальный размер скидок в магазинах компании также составляет 70%. На технику определенных марок, как рассказали представители МТС, действует дополнительный кешбэк в размере 20%.

В Tele2 максимальные скидки на бытовую электронику составили 50%. «МегаФон» на период распродажи установил безлимитный мобильный интернет на ряде интернет-сайтов для покупок.

«Черная пятница» проходит ежегодно в конце ноября по всему миру. Доверие к скидкам в этот период у россиян, по данным исследования Superjob.ru, стабильно снижается.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Покупай, но проверяй».

Петр Бузлаев

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