В Петербурге ведут проверку действий сотрудника следственного подразделения

Полиция Санкт-Петербурга приступила к служебной проверке деятельности сотрудника одного из следственных подразделений, сообщили в пресс-службу ГУ МВД по городу и области.

Причиной контрольных действий стала публикация в Сети. Там указали, что в действиях сотрудника есть факты поступков противоправного характера. К проверке привлекли представителей Управления собственной безопасности.

Если правоохранителям удастся подтвердить вину этого лица, то он будет уволен из органов внутренних дел. Помимо этого, его привлекут к ответственности. В пресс-службе не уточнили, о ком именно идет речь.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали начальника отдела Главного следственного управления ГУ МВД, полковника юстиции Игоря Шиховцова.

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