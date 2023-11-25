Полковника юстиции Шиховцова задержали в Петербурге

Оперативники Управления «М» (курируют правоохранительные органы) УФСБ по Петербургу и Ленобласти задержали в Санкт-Петербурге полковника юстиции Игоря Шиховцова, сообщает «Фонтанка».

Начальник отдела Главного следственного управления ГУ МВД был остановлен в своем автомобиле. По информации «Фонтанки», ему передали 8 млн рублей за оказание услуги по одному из уголовных дел, которое находится в производстве его подразделения.

Позже появились подробности задержания. Помимо господина Шиховцова, силовики взяли также петербургского адвоката Олега Касатенко. Решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о даче взятки.

Ранее сообщалось, что в Петербурге по делу о мошенничестве задержали двух топ-менеджеров пивоваренной компании «Балтика».

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