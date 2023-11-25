Президент Швейцарии прибыл в Киев

Президент Швейцарии Ален Берсе прибыл в Киев на Международный саммит по вопросам продовольственной безопасности. Об этом он сообщил в соцсети X (бывший Twitter).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский и Ален Берсе

Фото: Anthony Anex / Keystone / AP Владимир Зеленский и Ален Берсе

Фото: Anthony Anex / Keystone / AP

«Прибыл в Киев, где сегодня поучаствую в Международном саммите по продовольственной безопасности и встречусь с президентом Зеленским»,— написал господин Берсе.

Он добавил, что основное внимание будет уделяться последствиям военного конфликта в продовольственной безопасности Украины. На саммите, по его словам, обсудят долгосрочную поддержку страны со стороны Швейцарии.

За последнюю неделю Киев с визитом также посетили глава Пентагона Ллойд Остин, президент Молдавии Майя Санду, министр обороны Германии Борис Писториус и глава Европейского совета Шарль Мишель. Санду, Писториус и Мишель побывали на мероприятиях, посвященных 10-й годовщине Евромайдана.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Петр Бузлаев