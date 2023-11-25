Петербургские депутаты хотят сделать кинотуризм приоритетным направлением

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга предлагают добавить кинотуризм в перечень приоритетных направлений развития отрасли, следует из проекта закона на сайте городского парламента.

Авторами инициативы выступили Всеволод Беликов, Дмитрий Дмитриев, Любовь Егорова и Денис Четырбок. Они предлагают рассмотреть проект закона «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О туристской деятельности в Санкт-Петербурге"». Депутаты намерны расширить перечень направлений развития туристической сферы за счет включения в список кинотуризма.

«Актуальность предлагаемого изменения обусловлена тем, что на сегодняшний день в Санкт-Петербурге находится значительное количество мест, которые послужили декорациями к полюбившимся зрителям советским и российским фильмам»,— говорится в тексте пояснительной записки к документу.

Под кинотуризмом понимается посещение локаций, которые были запечатлены в фильмах, а также тематических фестивалей и студий, где снимались картины. В частности, в «Ленфильме» выпустили более 1500 фильмов. По мнению депутатов, кинотуризм повысит привлекательность Петербурга для потенциальных туристов.

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