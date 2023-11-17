Жителей Москвы будут приглашать в Петербург с помощью видеороликов

Санкт-Петербург активно ведет кампанию по приглашению в Северную столицу жителей регионов России. Москвичам и гостям столицы с 17 ноября будут показывать ролики о туристической привлекательности города, сообщили в пресс-службе Смольного.

Видео будут транслировать на цифровых носителях в торговых и деловых центрах, на объектах транспортной инфраструктуры Москвы. С их помощью жители и гости федерального центра смогут узнать о туристических возможностях Петербурга.

Почти за месяц до Нового года кампанию проведут еще в более 15 российских городов. Посетить город Северную столицу будут приглашать, например, волгоградцев, канилинградцев, пермяков и ярославцев. До этого ролики увидели в Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Самаре и в других городах.

«Петербургу есть что предложить своим гостям – взрослым, детям, семьям, одиночным туристам, людям любого возраста и с самыми разными интересами. Наряду с классическими достопримечательностями в последнее время появилось много новых общественных пространств. Наш город знаменит своими белыми ночами, но и зимой он не менее прекрасен и притягателен для путешественников. Это город всесезонного туризма»,— подчеркнул губернатор города Александр Беглов.

В Смольном указали, что с начала 2023 года по сентябрь Петербург посетили порядка 7,8 млн туристов. При этом в городе уровень удовлетворенности не снижается с 85%.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что аэропорт Пулково за десять месяцев принял 17,5 млн пассажиров, что вывело его на второе место среди других воздушных гаваней в России.

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