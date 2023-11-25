ВСУ впервые за полгода ни разу не обстреляли Белгородскую область за сутки

В пятницу, 24 ноября, власти Белгородской области не зафиксировали ни одного случая обстрела региона со стороны Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Это первый как минимум за полгода день, когда регион не подвергался обстрелам. Вячеслав Гладков начал публиковать ежедневные сводки атак на регион «из-за большого числа фейков» с 21 мая. С этого момента в каждой из них были данные о обстрелах.

В четверг, 23 ноября, ВСУ атаковали Белгородскую область 32 боеприпасами и одним беспилотником. В результате одного из инцидентов пострадал человек, были зафиксированы разрушения в одном населенном пункте.

Сергей Калашников

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