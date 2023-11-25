Курское «Динамо» обыграло в волейбол оренбургскую «Надежду»

В рамках регулярного чемпионата российской премьер-лиги (РПЛ) по баскетболу женская команда «Динамо» из Курска одержала девятую подряд победу. Как сообщили в правительстве Курской области, местная команда обыграла «Надежду» из Оренбурга со счетом 73:58.

Игра прошла 24 ноября на домашней арене «Динамо». Наиболее результативными игроками курской команды стали Моник Биллингс (15 очков), Торнтон (13) и Репникова (9).

Сейчас команда находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата

В первой игре чемпионата РПЛ курянки разгромили столичное «Динамо» со счетом 74:52.

Сергей Калашников

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