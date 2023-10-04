Курское баскетбольное «Динамо» победило московское «Динамо» в первой игре сезона

Женский баскетбольный клуб «Динамо» из Курска в первом матче нового сезона российской премьер-лиги разгромил «Динамо» из Москвы — 74:52 (15:10, 18:12, 16:11, 25:19). Гости прибыли в Курск в существенно обновленном составе — в заявке числилось десять новых игроков.

В стартовой четверти команды долго входили в игру, а затем на небольшое московское преимущество хозяйки ответили своим рывком. Отличилась в конце и Евгения Фролкина, проводившая свой 100-й матч за «Динамо» в премьер-лиге. Во втором периоде хозяйки увеличили отрыв до «+10» и сохранили его до большого перерыва — 33:22. В третьей десятиминутке москвички сумели навязать борьбу, но все же допустили небольшой провал — 49:33. В начале заключительной четверти после двух точных штрафных преимущество курянок стало «+20», а в конце хозяйки увеличили и этот отрыв.

В ходе игры все игроки курского «Динамо», вышедшие на паркет, смогли набрать очки. Лучшими были Дарья Репникова (11 очков), Анна Буровая (десять очков и девять подборов), Александра Штанько и Промис Амукамара (по десять очков).

Олег Мухин

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