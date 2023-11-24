Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Ломоносовском районе под Петербургом

Смертельное ДТП произошло днем 24 ноября в Ломоносовском районе Ленинградской области.

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Как сообщили в региональном управлении МВД, в 13:00 пятницы на 57-м км автодороги «Санкт-Петербург — Ручьи», между Лебяжьим и Ижорой, неустановленный водитель, на вид 40 лет, управляя автомобилем Volkswagen Golf, не справился с управлением и, выехав на встречку, столкнулся с Audi A6, за рулем которого находился 54-летний водитель.

В результате аварии водитель Volkswagen Golf скончался на месте происшествия. Двое находившихся в салоне пассажиров — взрослый и ребенок — получили травмы и были госпитализированы.

Кроме этого, в больницу также попала женщина, находившаяся в Audi.

В настоящий момент по факту ДТП полиция проводит проверку. На месте работают аварийные службы.

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