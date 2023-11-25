Пенсионерка из Петербурга отдала мошенникам более 7 млн рублей

Женщина в возрасте 79 лет стала жертвой мошенников. Жительница Санкт-Петербурга отдала им 7 млн 168 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Пострадавшая проживает в Кировском районе города. Пенсионерка с 30 сентября по 11 ноября сталкивалась со звонками от неизвестных лиц, ее предупреждали, что в отношении счета ведутся мошеннические действия и для сохранения средств следует перевести деньги на «безопасный счет». Женщина доверилась мошенникам и передала курьеру деньги, имевшиеся от продажи квартиры. Позже она обратилась в полицию.

По факту действий правонарушителей возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. ст. 159 УК РФ (мошенничество). Правоохранители принимают меры к их розыску и задержанию.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что 63,3% жителей Петербурга не чувствуют себя в безопасности, когда пользуются интернетом.

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