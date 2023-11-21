Более 60% петербуржцев чувствуют себя незащищенными в Сети

Жители Санкт-Петербурга заняли последнее место среди россиян, которые чувствуют себя в безопасности в интернете. В городе насчитывается 63,3% граждан, испытывающих отсутствие защиты в Сети, сообщили в пресс-службе EdgeЦентр.

Во время пользования интернетом только 16,5% жителей Петербурга не испытывают страха и тревожности по поводу риска быть обманутыми мошенниками или пострадать из-за утечек данных. Среди тех, кто не уверен в личной безопасности как пользователя Сети, 46,2% опрошенных больше ощущают возможную угрозу в интернете, а 17,1% — отрицают, что вообще чувствуют себя в безопасности.

Если смотреть в целом по стране, то большая часть респондентов (45,5%) боятся потерять средства со своих счетов. На втором месте по популярности опасения по поводу риска кражи персональных данных (23,9%). Также россияне беспокоятся насчет возможной поломки техники и вмешательства в личную жизнь.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что больше всего жителей Петербурга тревожит невозможность посмотреть в кинотеатрах голливудские фильмы.

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