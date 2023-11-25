Овечкин о разгромном поражении своей команды: мы совсем не играли

Александр Овечкин прокомментировал поражение своей команды «Вашингтон Кэпиталс» от «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 0:5 в матче регулярного чемпионата НХЛ. По словам Овечкина, его команда совсем не играла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

«Я думаю, что мы совсем не играли. Очевидно, что мы дали им много пространства. Когда их ведущие игроки контролируют шайбу, это опасно»,— сказал россиянин, который является капитаном «Вашингтон Кэпиталс» (цитата по сайту НХЛ).

Матч прошел 24 ноября на домашнем стадионе «Вашингтон Кэпиталс» Capital One Arena. Как сообщает пресс-служба НХЛ, столичная команда впервые за пять лет пропустила три шайбы в одном периоде. Две шайбы в матче забил Леон Драйзайтль, по одной — Эвандер Кейн, Райан Нюджент-Хопкинс и Эван Бушар.

Овечкин провел на льду чуть меньше 24 минут, отметился удалением и тремя бросками по воротам. По итогам матча, его показатель полезности — -1.