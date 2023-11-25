В квартиры жителей Невского района Петербурга возвращается тепло после аварии

Жители Невского района Санкт-Петербурга больше двух суток сталкивались с отсутствием отопления в квартирах. Причиной стал дефект на теплосети, который отразился на состоянии внутридомовых коммуникациях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На домах по ряду адресов сперва появились уведомления о временном прекращении подачи тепла. В частности, на Искровском проспекте, 26 уведомляли, что отопление отключат 23 и 24 ноября до окончания ремонтных работ. Другие же дома остались без тепла еще с 21 ноября.

Глава администрации Невского района Алексей Гульчук вечером 24 ноября на странице в социальной сети «ВКонтакте» написал, что сотрудники АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» будут вести работы пр. Большевиков, д.24, к.1 до 24:00 24 ноября. Однако позже он уточнил, что во время починки труб был обнаружен дефект.

«Ремонтные работы ведутся круглосуточно. В районе работает оперативный штаб по ликвидации технологического нарушения»,— написал господин Гульчук.

В ООО «ЖКС № 1 Невского района» уточнили, что тепла не будет еще примерно до 26 ноября. Жители беспокоятся о своем состоянии и родственников на фоне низких температур за окном. Некоторые собственники выразили намерения обратиться в Роспотребнадзор.

В пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» «Ъ-СПб» указали, что в 10:30 25 ноября циркуляция теплоснабжения зданий восстановлена. Дефект устраняли четыре аварийно-ремонтные бригады в составе 20 специалистов и 14 единиц техники. Корреспондент «Ъ-СПб» подтверждает, что батареи в одном из домов на Искровском проспекте начали нагреваться.

«Окончательное подключение потребителей требует оперативной настройки систем внутридомовых коммуникаций. Поэтому при отсутствии ГВС в домах жителям необходимо в первую очередь обращаться в свою управляющую организацию»,— говорится в сообщении.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что жители Всеволожского района Ленинградской области 4 ноября на длительное время остались без электричества.

Татьяна Титаева

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