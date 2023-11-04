Жители Всеволожского района Ленобласти остались без света

В жилых домах Всеволожского района Ленинградской области отключили свет. С неприятными моментом в выходной день столкнулись, в том числе, жители Мурино.

На страницах, посвященных событиям города, в социальной сети «ВКонтакте» указали, что наблюдаются перебои в подаче электроэнергии, так как поврежден кабель. Аварийное отключение подстанции «Ручьи» произошло в 12:45. В Мурино насчитывается порядка 18 домов, которые пострадали из-за аварии.

В пресс-службе Ленинградской области указали, что сотрудники ПАО «Россети Ленэнерго» устраняют проблему на сетях АО ОЭК во Всеволожском районе. В связи с этим организовали резервную схему электроснабжения. Некоторых потребителей уже подключили к новым сетям. Работы планируют завершить в скором времени.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в ночь на 1 мая под Гатчиной подорвали опору ЛЭП. На утро специалисты разминировали еще одну.

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