Напротив СПбГУ открыли памятник министру просвещения Российской империи Уварову

В Санкт-Петербурге напротив главного здания СПбГУ состоялась торжественная церемония открытия памятника министру просвещения Российской империи Сергею Уварову, сообщили в пресс-службе городского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга Фото: Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга

Она прошла при участии губернатора Северной столицы Александра Беглова, помощника президента России, главы Российского военно-исторического общества Владимира Мединского, министра просвещения РФ Сергея Кравцова, также присутствовал ректор вуза Николай Кропачев.

«Сергей Семенович Уваров разработал единые имперские учебные стандарты. Сформулировал сам каркас образования, основы которого сохраняются до сего дня. И, по сути, решал те же самые проблемы, которые мы решаем сегодня»,— заявил господин Мединский.

Градоначальник указал, что, будучи министром, Сергей Уваров уделял особое внимание техническому образованию, в связи с чем в стране открывались училища. Александр Беглов добавил, что в Российской империи на тот момент осознавали потребность в специалистах для развития промышленности.

«Сегодня мы продолжаем его дело. Делаем акцент на подготовку инженерных кадров и технических специалистов. Именно им предстоит решать поставленную президентом задачу укрепления технологической независимости и достижения технологического лидерства России»,— подчеркнул губернатор.

Над памятником работал народный художник России, академик Российской академии художеств Салават Щербаков. Он известен своими проектами по всей России, ранее выступил автором памятника Александру I в Москве.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге на площади Стачек прошла церемония открытия монумента в память о милиционерах, которые погибли в годы блокады Ленинграда.

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