Президента «Балтики» задержали в Петербурге по делу о мошенничестве

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали двух топ-менеджеров пивоваренной компании «Балтика» Дениса Шерстенникова и Антона Рогачевского. Их подозревают в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), передает «Фонтанка».

Сперва было возбуждено уголовное дело по ст. 165 УК РФ, но после обнаружили признаки другой статьи. Еще одного сотрудника задержать не удалось, предварительно известно, что юрист «Балтики» к тому времени уже была в Европе.

В рамках расследования уголовного дела ГСУ ГУ МВД по Петербургу совместно с оперативной службой экономической безопасности ФСБ устроили более десяти обысков в офисе компании и у отдельных сотрудников, были изъяты документы. По информации источников, следствие предполагает, что топ-менеджеры «Балтики» нанесли ей ущерб, так как действовали в интересах собственника — Carlsberg Group.

Пивоваренная компания решила покинуть рынок России после начала спецоперации. Carlsberg Group заявила летом 2023 года, что покупатель ее активов определен и подписала документ о продаже бизнеса в стране. Несмотря на это, сделка не была заключена, так как президент России Владимир Путин издал указ, по которому доли Carlsberg Group перешли во временное управление Росимущества. В связи с этим иностранная компания больше не имела контроль над своим активом.

Позже Carlsberg лишила «Балтику» прав на иностранные бренды, прекратив лицензионные соглашения. Пивоваренная компания решила бороться за них в суде. По версии следствия, некоторые лица содействовали тому, чтобы зарубежные структуры получали права на аренду брендов «Балтики». Предварительно, ущерб оценивает в 100 млн рублей.

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