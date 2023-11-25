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Коммерсантъ FM
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Власти Китая сменили главу Государственного валютного управления

Чжу Хэсинь назначен партийным секретарем Государственного валютного управления КНР, передает Bloomberg. Он пришел на пост Пан Гуншэна, который летом возглавил Народный банк Китая. В ведении Государственного валютного управления находятся золотовалютные резервы в объеме $3,1 трлн, структура участвует в регулировании обменного курса.

Как отмечает Bloomberg, роль партийного секретаря считается более влиятельной, чем роль административного руководителя управления. В этом году, Государственное валютное управление столкнулось с трудностями, так как стоимость юаня падала на фоне разрыва в ставках между США и Китаем. В последнее время юань укрепляется.

Чжу Хэсинь больше 20 лет работал в банковской отрасли. Ранее занимал посты вице-губернатора провинции Сычуань и заместителя главы Народного банка Китая. С 2020 года был председателем Citic Group Corp., которая подконтрольна Госсовету КНР. Ранее, по данным The Wall Street Journal, Чжу Хэсинь рассматривался на пост главы Народного банка Китая, но эту должность в итоге занял Пан Гуншэн.

Леонид Уварчев

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