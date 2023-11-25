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Коммерсантъ FM
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В Горячем Ключе на Кубани выпала месячная норма осадков, введен режим ЧС

В городе Горячий Ключ Краснодарского края введен режим чрезвычайной ситуации. Меньше чем за сутки выпала месячная норма осадков, сообщил мэр Сергей Белопольский.

«Обильные дожди прошли и в горах, откуда истоки берут наши реки. Объехал все районы, которые наиболее подверглись подтоплению. Больше всего пострадала станица Пятигорская, поселок Мирный и отдельные территории в городе»,— написал господин Белопольский в Telegram по итогам экстренного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Мэр поручил сформировать мониторинговые группы для обхода домовладений. К этим работам приступят с утра. Будет определен степень ущерба. Волонтеры, сотрудники администрации и бюджетных учреждений займутся ликвидацией последствий стихии.

Сейчас в работах задействованы 93 человек, 23 единицы техники. На базе 3 из 11 школ развернуты пункты временного размещения. В них находятся девять человек. Откачку придомовых территорий начнут, «как только вода отступит», пообещал господин Белопольский.

Леонид Уварчев

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